歌手の浜崎あゆみさんが2025年11月30日にインスタグラムを更新し、開催直前で中止になった中国・上海公演の会場で、1万4000もの空席の中で行ったというステージの様子を公開した。これに、感動する声が相次いでいる。

「私にとって最も忘れられないショーの一つ」

浜崎さんは11月29日に上海でライブを行う予定だったが、「不可抗力」のため、前日に急きょ中止の要請があったことが報じられた。

浜崎さんは30日にインスタグラムに、上海公演でのステージの様子を複数枚投稿。英語で、「14,000席の空席ですが、世界中のTA（編注：TeamAyuの意で、浜崎さんのファンのこと）の愛をとても感じた、私にとって最も忘れられないショーの一つでした」と心境をつづった。

続けて、「このステージを実現した中国人と日本人のクルー、バンドメンバー、ダンサーの200人を称えます。心の底から...」とステージを作ったスタッフたちに感謝を述べた。

この投稿には、「超一流アーティストの矜持に大変感銘いたしました」「かっこよすぎます 大好き」「フルパフォーマンスやりきったayu様、一座の皆様、スタッフの皆様、本当に素敵です」といった声が寄せられている。また、日本語だけでなく英語や中国語でも感動を伝える声や応援の声が書き込まれている。