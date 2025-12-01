日本テレビ系音楽特番「ベストアーティスト2025」が2025年11月29日に生放送され、STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドル8組による「シャッフルメドレー」企画が行われた。

そこでのアイドルグループ「SUPER EIGHT」の出番の少なさをめぐり、視聴者から不満が噴出し、裏事情を推測する声も出ている。

「エイトも１曲歌って欲しかったよ！！」

番組では放送25回記念特別企画「先輩たちの名曲を歌い継ぐシャッフルメドレー」として、STARTO社のアイドル8組が次々登場する場面があった。

それぞれグループ単体で、Aぇ! groupが「チャンカパーナ」（NEWS）、SixTONESが「シンデレラ・クリスマス」（KinKi Kids）、Hey! Say! JUMPが「夜空ノムコウ」（SMAP）、Travis Japanが「夢物語」（タッキー&翼）、King & Princeが「青春アミーゴ」（修二と彰）、timeleszが「Can do! Can go!」（V6）を歌い踊った。

最後はSnow Manが「Happiness」（嵐）の1番を務め、繰り返しのサビから、SUPER EIGHTをはじめ全8組が集結。SUPER EIGHTの村上信五さんと丸山隆平さんに引っ張られる形で、司会の嵐・櫻井翔さんも加わり、全員で盛り上がっていた。

一方、放送を受けてXでは、シャッフルメドレーでSUPER EIGHTのみグループ単体の歌唱がなかったとして、「エイトも１曲歌って欲しかったよ！！聴きたかったよ！！エイトのシャッフルも！！」「1曲も歌わんとオールラインナップみたいなんで済まされるのは腹立つわ。扱い雑すぎやろ」「出番が他のグループと違いすぎてうーんって感じ」「後味悪すぎた」「意味がわからん」といった声が相次いだ。

「いろんなことがなければエイトも一曲歌ったのかなぁ」

なかには、ベストアーティスト直前の11月26〜28日にSUPER EIGHTが東京・日本武道館でライブ「超八 in 日本武道館」を開催した多忙ぶりを指摘する声や、事実関係は不明だが、下記のような憶測も広がっている。

「もしかして本当はエイトさんはTOKIOの楽曲を歌う予定だったとかない？」

「武道館でもやったTOKIOの曲やれば...って思ってたけど、地上波でやるにはタイムリーすぎるんか」

「会見があって、ギリギリで無くなったのかも」

「いろんなことがなければエイトも一曲歌ったのかなぁ、なんて」

26日には、元「TOKIO」国分太一氏が自身をめぐる事案で記者会見を開いたばかり。日本テレビが6月にコンプライアンス違反を理由に出演番組「ザ！鉄腕！DASH!!」を降板させ、その後、国分氏は無期限活動休止のうえ10月23日に日弁連に人権救済申し立てを行っていた。