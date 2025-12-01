¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«ー¡Û¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°WEST¼ó°Ì¤ÎÄ»À´¤Ë·àÅª¥´ー¥ë¤Ç¾¡Íø¡¡PK¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥»ー¥Ö
¡¡¹â¹»Ç¯ÂåºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¡£Åß¤ÎÁª¼ê¸¢¡¦¸©ÂåÉ½¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÁ°Àá¡¢·§ËÜ¤ÎÂçÄÅ¹â¹»¤È¤Î²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤·è¾¡¤ÎºÆÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£11·î29Æü¤Ï¼ó°Ì¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´U-18¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°WEST5°Ì¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¼ó°Ì¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´U¡¾18¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤ÏÁ°È¾5Ê¬¡¢¹ÓÌÚ¤Î¥¯¥í¥¹¤ËºÙ»³ÅÄ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¤âPK¤ò³ÍÆÀ¡£Æü髙¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤Æ2ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä»À´¤ÎÈ¿·â¤Ë¤¢¤¤Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡£ºÙ»³ÅÄ¤¬Å¨¤ò°ú¤ÉÕ¤±ºÇ¸å¤Ï2Ç¯À¸¡¦Âç¶õ¤¬º¸Â¥·¥åー¥È¡ªÂç¶õ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°½éÆÀÅÀ¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê»î¹ç½ªÎ»¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬3ÂÐ2¤Ç·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à3Ç¯¡¦ºÙ»³ÅÄÎç¿¿Áª¼ê¡Ë
¡Ö¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤âÁª¼ê¸¢¤Î¸©Í½Áª½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢»Ä¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤âÁ´¾¡¤·¤Æ¤½¤ÎÀª¤¤¤ÎÃæ¤ÇÁª¼ê¸¢¤ËÄ©¤â¤¦¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢17ºÐ°Ê²¼¤ÎWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÝÌîÉöÂÀÁª¼ê¤¬Ìó1¤«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê17ºÐ°Ê²¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à2Ç¯¡¦ÃÝÌîÉöÂÀÁª¼ê¡Ë
¡ÖWÇÕ¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤òÁª¼ê¸¢¤Ç¤âÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤º¤ÏÁö¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥¯¥í¥¹¤ä¥É¥ê¥Ö¥ë¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø½ÐÍè¤¿¤é¡×
¡¡Áª¼ê¸¢¤Î¸©Âç²ñÍ¥¾¡¸å¡¢Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë¤ËÏ¢¾¡Ãæ¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡£¼¡¤Î¥Ûー¥à¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¹¡£12·î14Æü¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³U¡¾18¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£