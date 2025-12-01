日本航空（JAL）は、「JALのトライセール」をあす12月2日から開始する。開催期間は12月5日まで。

片道最低運賃は以下の通り。一部の空港では旅客施設使用料が別途必要となる。対象運賃はプロモーション。搭乗期間は2026年1月6日から2月28日まで。

いずれも設定席数には限りがあり、一部便は対象外となる。

・東京/羽田発着

女満別・旭川・釧路・帯広・函館・高知（7,700円）、青森・三沢・山形・鹿児島（8,250円）、福岡・出雲・宮崎（8,800円）、長崎（9,350円）、石垣（10,450円）

・大阪/伊丹発着

鹿児島（7,700円）、青森・奄美大島（8,800円）、三沢（12,100円）、屋久島（13,200円）

・大阪/関西発着

沖縄/那覇（9,350円）、石垣・宮古（9,900円）

・名古屋/中部発着

札幌/千歳（7,700円）

・札幌/千歳発着

女満別（5,940円）、青森（7,700円）、花巻（9,900円）

・福岡発着

鹿児島（6,600円）、札幌/千歳（8,800円）、出雲・高知・屋久島（9,900円）

・鹿児島発着

種子島・奄美大島（7,700円）、松山・屋久島・喜界島（8,800円）、徳之島（9,900円）、沖永良部（11,000円）