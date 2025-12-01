モンテディオ山形の最終戦。9年間チームに在籍した南秀仁（みなみしゅうと）選手の引退試合でもある最終戦を、チームは白星で飾りました。

【写真を見る】「山形県にずっとにいます」モンテディオ山形 #18 南秀仁選手 最後のチャントが響いた試合後の”涙の引退セレモニー”





その試合後に行われたのは引退セレモニー。選手とスタッフが、背番号18のTシャツを着て、花道を作ります。

■「ありがとう」





モンテディオ山形 南秀仁 選手「きょうこんなにたくさんのお客さんがきてくれて、最後にすごく幸せな空間でサッカーができたことをうれしく思います。本当にありがとうございます！」





9年間支えてくれたサポーターやスタッフに感謝を伝えた後、南選手が語ったのは両親への思いでした。

■両親がいたから





南秀仁 選手「自分の両親、父は小さい頃から一緒に公園でサッカーをしてくれて、母は常に笑顔で自分たち兄弟がサッカーをしているのを見守ってくれて、2人がいたからこそ…2人がいたからこそ、ここまで向き合ってきました。本当にありがとうございます」



そんな南選手に、チームメイトとサポーターが贈ったのは…南選手の「チャント」。

■響いた最後の「チャント」





南秀仁 選手「山形県にずっといます。どっかで見かけることがあると思いますけど、声を掛けてください！」



たくさんの声援と感謝を受け、南選手はサッカー人生に幕を降ろしました。