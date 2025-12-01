H3ロケット9号機の打ち上げが2026年2月1日に決まりました。



11月20日、南種子町の島間港から陸揚げされた巨大なコンテナ。中に入っているのはH3ロケット9号機の機体です。



交通量が少なくなった夜10時ごろから、種子島宇宙センターへの輸送が始まりました。機体が入ったコンテナが接触しないよう、道中の信号機は向きが変えられました。沿道には多くの人が集まり、深夜の大輸送を見届けていました。





（見学者）「このとき見たコンテナの中に入ったロケットが宇宙に行くと思ってすごいと思いながら見たい」そして、JAXAと三菱重工は12月1日、H3ロケット9号機を2026年2月1日の午後4時半から午後6時までの間に種子島宇宙センターから打ち上げると発表しました。日本版GPS衛星と呼ばれる準天頂衛星システム「みちびき7号機」が搭載されます。みちびきは、今年2月に6号機の打ち上げが成功し、12月7日（日）に5号機が打ち上げられます。そして2026年2月の「みちびき7号機」も加われば7機体制に。通常の測位は他国のシステムに頼らず「みちびき」だけで可能となり、GPSを併用するとさらに高精度な計測が実現できるということです。