この時期は日没が早く、雪のため視野が狭くなり、夜間の交通事故が増える傾向にあります。こうした中、歩行者に夜光反射材をつけて事故防止につなげてもらおうと県警が呼びかけを行いました。

【写真を見る】願いは交通安全 夜光反射材と”やさしいことば”で呼びかけ（山形）



モンテディオ山形のホーム最終戦が行われたおととい、NDソフトスタジアムで配られたのは、「夜光反射リストバンド」です。





県内のJAグループなどが県警に寄贈したもので、モンテディオ山形のロゴなどがデザインされています。





もらった人「デザインが青でめっちゃかっこいい。子どもにもランドセルにつけて登校させたいと思います」

■『ことばのおまもりカード』も配布





またこの日は、東北芸術工科大学の四年生、中村萌々さんが卒業制作として企画し作られた『ことばのおまもりカード』も配られました。





カードは全部で10種類で、そのすべてに交通事故防止を訴えるあたたかいメッセージとデザインが描かれています。



もらった人「すごく可愛いですね。素敵だと思います。センスがあって」

東北芸術工科大学 企画構想学科4年 中村萌々さん「知人が事故にあったところからこの企画が始まった」





中村さんは注意ではなく「言葉の力」で交通安全を呼びかけたいと思い、「共感」を呼ぶ内容としたこのカードを作ったということです。



東北芸術工科大学 企画構想学科4年 中村萌々さん「このカード、可愛いから持ち歩こう、交通安全の言葉が書いてあるから気をつけようとなってもらえたら嬉しい。デザインに関しては可愛いと思ってもらいたいとすごく考えて作ったので、その声をいただけてすごくうれしかったです」





県警察本部 交通企画課 和田浩明 課長補佐「非常に効果的なメッセージも入っているカードということで、なかなか我々警察では作れないようなデザインのものでありますので、今後講話等を通じて配布させていただき、事故防止に活用させていただきたい」





ことばのおまもりカードは、中村さんが卒業した後もさまざまな啓発活動に活用される予定です。