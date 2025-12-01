ハロー!プロジェクトの女性アイドルグループ「アンジュルム」の元メンバー・中西香菜さんは11月30日、自身のXを更新。意味深なポストをし、心配の声が寄せられています。（サムネイル画像出典：中西香菜さん公式Xより）

元アンジュルムの中西香菜さんは11月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫との問題をうかがわせるポストをしました。

【中西香菜の意味深ポスト】

「安心安全な環境に身を置いてくれ」

中西さんは「この状況やっぱりしんどく、ご飯の後話し合いすることになった　どうなっても悔いなし！」とポスト。夫で弁護士の福永活也さんと、話し合いをするということでしょうか。何があったのか気になります。（※現在はポスト削除済み）

これを見た人からは「具体的なことは何もわからんが、どうか自身の心身を第一に選択して欲しい。安心安全な環境に身を置いてくれ」「かななんどうしたの　知らない間にしんどい結婚生活を送っていたの…？かななんは幸せになってほしい」「これが離婚を意味するならマジで福永の滞在先から早く離れた方がいい」と、心配の声などが上がりました。

「福ちゃんのお誕生日にRED SEAのDesert Rockへ」

21日には「福ちゃんのお誕生日にRED SEAのDesert Rockへ　岩に囲まれていて忘れられない景色になりました！自転車が楽し過ぎたので死ぬ前に思い出す景色だと思います」とつづり、旅先での写真を公開していた中西さん。この時点では、夫婦の仲が良いことがうかがえます。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)