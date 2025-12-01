約650万円！ トヨタ新型「C-HR」がスゴイ！ 343馬力の「スポーティモデル」！ 美麗クーペボディがカッコいい「プラス」スペインに登場

C-HR＋って？

トヨタのスペイン法人は2025年11月3日、フル電動コンパクトSUV「C-HR＋エレクトリック」の来年発売に先立ち、スペイン国内のトヨタディーラー巡回プロモーションを実施すると発表しました。

約650万円！

C-HRは、全長4.3〜4.5ｍ程度のC-SUVセグメントの世界戦略車として2016年にデビュー。クーペのようなスタイリングをまとった斬新なデザインで欧州を中心に高く支持され、これまでの累計販売台数は100万台を超えています。

初代は日本でも販売されていましたが、2023年に登場した2代目は欧州を含む海外市場専売となり、より洗練されたフォルムと電動化技術の進化を武器に存在感を強めています。

「公道を走るコンセプトカー」をテーマに開発された2代目は現在、HEV（ハイブリッド車）とPHEV（プラグインハイブリッド車）の2種類が展開されていますが、今回新たに内燃機関を搭載しないBEV（バッテリー式電気自動車）のC-HR＋エレクトリックがラインナップに加わります。

スペイン市場では「bZ4X」に続く第2弾のトヨタBEVとなり、同社の電動化戦略における重要な一台です。

C-HR＋エレクトリックの最高出力は252kW（343馬力）、一充電走行距離は最大609km。同セグメントで最も効率的な性能とされ、また、バッテリープレコンディショニング（急速充電の前にバッテリー本体の温度を調整する機能）を搭載。電池の充電量を10％から80％に高めるために要する時間は寒冷地でもわずか30分です。

今回の巡回プロモーションでは2025年11月3日から2026年1月31日にかけて、マドリードをはじめ18都市、主要ディーラー42店舗を順次まわり、C-HR＋エレクトリックの革新性をアピールします。試乗会も行われます。

価格は3万6500ユーロ（約650万円）から。最初のデリバリーは2026年第1四半期に予定されています。巡回プロモーションは、発売前から実車に触れられる貴重な機会として注目を集めています。