2025年12月2日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月2日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
甘えが過ぎると、周囲の反感を買いそう。「自分に厳しく」を心掛けて。
トラブルの仲裁はなるべく避けること。大変な思いをするかも……。
細かい用事が盛りだくさん。放り出さずにコツコツやってみて。
うまい話に飛びつくと痛い目に。もうけ話は聞き流すこと。
人に嫉妬しがち。でも相手の美点を取り入れれば成長の追い風に。
親友との交流にツキあり。悩みを相談するなら今日がおすすめ。
対人トラブルの暗示あり。失言をしたらすぐに謝るのが解決のカギ。
新聞の科学記事をしっかりチェック。必ず役立つ場面があるはず。
率先して人のパイプ役を務めて。人脈も広がる暗示あり。
ストレートな態度がツキを呼ぶ日。正々堂々と自己主張してみて。
無邪気さが好感度を高める日。目上の人への笑顔も忘れずに。
運気は最高！ 大胆に行動すれば大きな収穫を得られる日に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
甘えが過ぎると、周囲の反感を買いそう。「自分に厳しく」を心掛けて。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
トラブルの仲裁はなるべく避けること。大変な思いをするかも……。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
細かい用事が盛りだくさん。放り出さずにコツコツやってみて。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
うまい話に飛びつくと痛い目に。もうけ話は聞き流すこと。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
人に嫉妬しがち。でも相手の美点を取り入れれば成長の追い風に。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
親友との交流にツキあり。悩みを相談するなら今日がおすすめ。
6位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
対人トラブルの暗示あり。失言をしたらすぐに謝るのが解決のカギ。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
新聞の科学記事をしっかりチェック。必ず役立つ場面があるはず。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
率先して人のパイプ役を務めて。人脈も広がる暗示あり。
3位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
ストレートな態度がツキを呼ぶ日。正々堂々と自己主張してみて。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
無邪気さが好感度を高める日。目上の人への笑顔も忘れずに。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
運気は最高！ 大胆に行動すれば大きな収穫を得られる日に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)