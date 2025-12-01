「子どもたちかわいすぎます！」プロ野球選手、美人妻＆子どもとの家族ショット公開「成長すごいですね」
広島東洋カープに所属する大瀬良大地選手の妻でタレントの浅田真由さんは11月28日、自身のInstagramを更新。夫と子どもとの家族ショットを披露しました。
【写真】プロ野球選手の夫＆子どもとの家族ショット
また、「去年もファン感での写真を投稿したけど あれから1年経つのに6つしか投稿していない事にビックリしながら投稿」と泣き笑いの絵文字を添え、「SNS向いてない性格だなと感じるけどvlogとか撮って編集してみたい夢はあります笑 いつか、、、やりたい」と発信に意欲を見せています。
コメントでは、「子どもたちかわいすぎます！」「素敵なファミリーですね！」「美人だなあ」「ファミリーかわいいですね！」「ええパパじゃのう」「こどもたちの成長すごいですね」「おふたりの雰囲気がだんだん似てきてますね〜」「写真の雰囲気がかわいくてめちゃくちゃほっこりです」と、称賛する声が相次ぎました。
「おふたりの雰囲気がだんだん似てきてますね〜」浅田さんは「ファン感謝デーでの1枚 ファン感、盛り上がっていて楽しかったですね」とつづり、1枚の写真を投稿しています。同チームのファン感謝デーイベントでの家族ショットを披露。大瀬良選手について「投手最年長まだまだたくさん応援してもらえて有難いなぁと思うのと、痛みを抱えながら1年間よく頑張って本当にすごいなぁと思いました」とつづり、「来年もよろしくお願いします」とファンに呼び掛けています。
