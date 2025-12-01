大相撲の冬巡業「諫早場所」が30日に開かれ、多くの来場者でにぎわいました。

ウクライナから県内に避難してきた高校生力士は、憧れの関取と交流しました。

6年ぶりの開催となった「大相撲諫早場所」。

朝早くから、多くの相撲ファンが詰めかけました。

（子ども）

「(サインをもらったのは）玉鷲関。うれしい」

（諫早市から）

「(地元諫早での巡業は)うれしい。身近に感じられて、さらに楽しみになる」

多くの観客のお目当ては、平戸市出身の平戸海関です。

土俵に上がると、ひときわ大きな声援が送られました。

（島原市から）

「平戸海さん、頑張って！」

（平戸海関）

「すごく声援をいただいているので、楽しんで帰ってもらいたい。たくさん応援してくれるので、頑張ろうという気持ちになる」

こども稽古では、横綱・豊昇龍関も登場。

大いに盛り上がりました。

観客の中には、ウクライナから避難して長崎鶴洋高校で相撲に取り組んでいるエゴール・チュグンさんの姿も。

そのエゴールさんが熱い視線を送っていたのは…。

（アナウンス）

「新大関・安青錦」

九州場所で初優勝を飾った、ウクライナ出身の新大関・安青錦関です。

（長崎鶴洋高校 エゴール・チュグン(3年)）

「(安青錦関に)会いたい、話してみたい。関取になってから話したことがないので」

その希望が叶い、安青錦関と会う時間が設けられ、話ができたそうです。

（長崎鶴洋高校 エゴール・チュグン(3年)）

「うれしくて本当に、笑顔が出てしまった。(安青錦関とは）2年ぶりかな。最初に(大関昇進)おめでとうございますと言って、その後は相撲の話をした。

安青錦関から、練習のアドバイスをたくさん聞き、来週からもっと頑張りたい」

本場所とは違う 巡業ならではの和やかな雰囲気を、来場者も力士も楽しんでいました。