サッカー明治安田J2リーグ、ロアッソ熊本のJ3降格が決まりました。また、6シーズンチームを率いた大木武監督も退任です。

運命を分けたのは、終盤5分での出来事でした。

残留争いでは「有利な立場」だった

直近8試合で勝利がなく、最終戦までJ2残留争いを強いられたロアッソ。試合前の時点では残留圏内の17位、続く18位が富山でした。

鍵となった29日の「ロアッソ熊本vsヴァンフォーレ甲府」「カターレ富山vsブラウブリッツ秋田」の2試合を振り返ります。

ロアッソは、最終戦「熊本vs甲府」で勝てば自力で残留を決めることができ、引き分けでも「富山vs秋田」の試合で富山が3点差をつけて勝利しない限り、残留が決まるという、追われながらも有利な立場でした。

選んだのは「無理に攻めない」プレー

前半「熊本vs甲府」は0-0で終了、「富山vs秋田」も0-0で終了し、このままいけば、ロアッソは残留できる状況でした。

しかし後半、残り10分になるとベンチも慌ただしくなります。

大木武監督「落ち着けと、自分たちが墓穴を掘る必要はない」

ロアッソは無理に攻めず、時間を使うようなプレーを選択しました。

しかしこの時、「富山vs秋田」の試合が動いていました。

富山の「4点目」で順位が動いた

後半44分で「富山 3-1 秋田」と、富山がリードします。これでもまだロアッソは得点数で残留できる状況です。

ところが、後半アディショナルタイムで富山が4点目を決め、リードが3点になりました。

これで順位が入れ替わり、ロアッソが降格圏に転落したのです。

この情報が入ったロアッソベンチでは、大木監督が「ゴールに向かえ」というようなジェスチャーをしました。ただこの時、時間は30秒ほどしか残されていませんでした。

最終戦はスコアレスドロー。富山は3点リードのまま試合終了し、得失点差わずか「1点」で、富山のJ2残留が決定しました。

（ロアッソ熊本：－16 カターレ富山：－15）

ロアッソ熊本は2018年以来、7年ぶりのJ3降格です。

退任発表の大木監督「力がなかったのは俺だけ」

1点の重みを突きつけられたロアッソを、サポーターが拍手と涙で迎えました。

大木監督「選手はよくやった。力がなかったのは俺だけだから。これで終わりじゃないからな、ぜひまた来年も力をくれ」

サポーター「どんな時もついているから」

サポーター「戻るよ」

サポーター「1年で戻ろう」

大木監督「本当に申し訳ない、ありがとうございました」

そこでチームは、6シーズン率いた大木監督の退任を発表しました。新たな指揮官のもと、再びJ3から這い上がります。

サポーター「攻めきれなかったことがシーズンを通して変わらなかったなと。悔しい気持ち」

サポーター「すぐ1年半でJ2戻って来られるように、応援を頑張りたいと思います」

復帰を目指すのは「来年8月」から

前回降格した時は、J2復帰まで2019年から2021年にかけて3シーズン要しました。

今後、早くJ2に復帰したいところですが、Jリーグの改革に伴い、来年2月からは『明治安田J2・J3 百年構想リーグ』という特別リーグが開催されます。

このリーグでの昇格や降格はありません。

ロアッソは来年8月に開幕し2027年5月に終えるシーズンで、J2復帰を目指すことになります。