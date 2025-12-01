市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす2日からの天気のポイントです。

小野：

あさって3日の夜から4日にかけて、冬型の気圧配置となり、強い寒気が入ります。石川県内は、山地を中心に雪が降り、平地でも雪の積もる所があるでしょう。



気象台の週間予報です。

あす2日夜からの雨の後、あさって3日・水曜日は雨か雪、4日・木曜日は雪か雨です。4日朝の最低気温は1度、4・5日の日中の最高気温は8度です。





「雪か雨」のマークになっている4日・木曜日の予想天気図です。

小野：

西高東低の強い冬型の気圧配置です。雪は標高100メートル以上の山地が中心になりそうですが、平地でも積もる可能性もあります。



雨や雪、そして風の予想 です。

小野：

あさって3日の日中、加賀の山地を中心に雨か雪が予想されています。夜からは加賀に加えて能登にもかかります。そして4日・木曜日の日中から再び加賀が中心というのが、このコンピューターの予想です。



市川：

風の強い状態が続きますね。初雪がいきなり積もってしまわないか心配です。最新情報を確認したいですね。