従来の健康保険証は12月1日で有効期限が切れ、2日以降はマイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替わります。大きな節目を迎える中、福岡の医療機関や役所では対応が進むものの、「マイナ保険証」の利用率が伸び悩んでいる現状が見えてきました。

福岡市中央区にあるクリニックです。ここでは、3年前から「マイナ保険証」の受け付けシステムを導入しています。





当初は、患者の5パーセントほどしか利用していませんでしたが、現在は55パーセントが「マイナ保険証」に切り替わったといいます。■平田内科胃腸科クリニック・平田泰彦 院長「（患者が）ほかの病院に行ってどういう薬を飲んでいるのかを全部確認できるので、飲み合わせや重複投与を避けることができるのは一番大きなメリットだと思います。」医療機関としては、患者が過去に処方された薬や診察内容を正確に把握できるほか、意識がない患者を救急搬送した場合でも「マイナ保険証」を読みとることで迅速に対応できるといいます。■マイナ保険証を利用する人「健康保険証よりも便利かなと思います。どの病院に行っても同じカードで大丈夫だから。」「簡単なので。薬の処方など記録も残るので便利かなと思います。」

マイナンバーカードと保険証が一体化した「マイナ保険証」。従来の健康保険証は、12月1日で有効期限が切れ、2日以降、医療機関を受診する際は「マイナ保険証」か、マイナンバーカードを持っていない人などに届く「資格確認書」の提示が必要です。



ただ国は、来年3月末までは期限が切れた健康保険証でも保険給付を受ける資格が確認できれば保険診療を受けることができる特例措置を決めました。



背景にあるのは、利用率の低さです。ことし10月時点での「マイナ保険証」の利用率は、全国で37.14パーセントと半数を割っています。福岡県も同じ利用率です。

この日、クリニックでは従来の健康保険証を提示する人が見られました。



■健康保険証を利用する人

「今まで（健康保険証で）慣れているから。情報漏えいがちょっと怖くて。」



今後、「マイナ保険証」についてポスターの掲示だけでなく、患者に対して丁寧に説明をしていきたいとしています。



■平田内科胃腸科クリニック・平田泰彦 院長

「健診データを一括で管理していくことで非常に有効な手段ですから、徐々に利用率は伸びていくと思います。8割・9割くらいまでいくのでは。」

「マイナ保険証」への移行が本格化する中、博多区役所にはマイナンバーカードの申請や健康保険証の紐付けをする人などが訪れていました。



■小川ひとみアナウンサー

「博多区役所のマイナンバーカードサポートセンターには、朝から続々と人が訪れています。」



■訪れた人

「マイナ保険証の登録をしに来ました。5分かからなかったので早いなと思いました。」

「マイナンバーカードはできていて、手続きだけだったので早かったです。」



福岡市では、マイナンバーカードの申請が昨年度と比べると月100件ほど増えているといいます。



福岡市は自宅や公民館への申請出張サポートも行っていて、この機会に「マイナ保険証」の登録を進めてほしいとしています。

■署名活動

「保険証返せ！保険証返せ！」



「マイナ保険証」への移行には、心配の声も上がっています。福岡県の医療関係者などは健康保険証の復活を求め、署名活動を行いました。



■「保険証をかえして」ネットワークふくおか・七里正昭 事務局長

「安心安全の医療のために絶対あってはならないことが、福岡県内でもたくさん起こっています。」



福岡県保険医協会などが県内の医療機関に「マイナ保険証」について調査したところ、回答した88.6パーセントが「トラブルがあった」と答えました。名前の誤表記や、マイナンバーカードを読み取るカードリーダーの認証エラーなどのトラブルがあったということです。



賛否の声が広がる「マイナ保険証」。今後いかにスムーズな移行を進められるのかが課題となっています。