クリスピー・クリーム・ドーナツ冬限定！ストロベリー・ティードリンク登場

2025年12月3日（水）から、クリスピー・クリーム・ドーナツ 丸の内オアゾ店で、冬限定のティードリンク2種類が販売開始！セイロン紅茶にストロベリーをブレンドした「ストロベリー ティー」と、クレームブリュレ風味の甘さを加えた「ストロベリー クレームブリュレ ティーラテ」は、どちらもティータイムにぴったりな一杯。上品なストロベリーの香りと、心温まる味わいで、冬のひとときを特別に彩ってくれます。

冬限定！上品なストロベリーティー

ストロベリー ティー（ホット・アイス）

「ストロベリー ティー」は、スリランカの高地で育まれたセイロン紅茶に、ストロベリーのチップと香りをブレンドした、上品で華やかなフレーバーティー。

渋みとストロベリーの甘酸っぱさが絶妙に調和し、心を癒してくれます。ホットでもアイスでも楽しめ、寒い冬にぴったりの暖かいひとときを提供してくれる一杯です。

価格は421円（税込）、テイクアウト限定で、丸の内オアゾ店にて販売中♪

クレームブリュレ風味の贅沢ティーラテ

ストロベリー クレームブリュレ ティーラテ（ホット）

「ストロベリー クレームブリュレ ティーラテ」は、セイロン紅茶ベースのティーにクレームブリュレの甘いコクと、苺をトッピングした豪華な一杯。

カラメルの香ばしさとカスタードのまろやかな風味が、紅茶とミルクのベースに溶け合い、まるでデザートのようなリッチな味わいに仕上がります。

果肉入りのストロベリーソースがさらに甘さを引き立て、デザート感覚で楽しめます。価格は572円（税込）。

冬限定ティーでほっとひと息



クリスピー・クリーム・ドーナツの「ストロベリー ティー」と「ストロベリー クレームブリュレ ティーラテ」は、冬の寒い日にぴったりな温かいドリンク。

甘酸っぱいストロベリーとセイロン紅茶の絶妙なバランスが、心をリフレッシュさせてくれます。どちらもテイクアウト専用で、丸の内オアゾ店のみでの限定販売。

オフィスの合間に、またはお仕事帰りに、ぜひ立ち寄ってみてください。心も体も温まるひとときをどうぞ♡