「キャラパキ」にディズニーキャラクターが登場! 全8種、限定発売
バンダイは、板型チョコをパキパキ割ってキャラクターの形に抜き出して楽しめる「キャラパキ」シリーズから、期間限定の「Disney Characters キャラパキ チョコレート」(149円)を12月22日より、全国量販店のお菓子売り場等で順次発売する。
キャラパキ」シリーズとは、板型チョコレートをパキパキ割ってキャラクターのチョコを型抜く“遊び”要素が詰まったバンダイオリジナル菓子。2017年から販売を開始し、シリーズ累計出荷数は2億個を突破している(2025年9月時点)。
そんな「キャラパキ」から、「Disney Characters（ディズニーキャラクターズ）」シリーズが登場する。
デザインは全8種。チョコの味わいは、イチゴ味、キャラメル味、パフ入り、ホワイトの4つの味となっている。
(C) Disney
(C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H.Shepard.
