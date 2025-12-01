「匂わせになりそうだから…」「口が滑らないように」あの、“今だから話せる”ラジオ秘話
歌手でタレント・あのが11月25日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。俳優・鈴木福とダブル主演するドラマ『惡の華』について語った。
あの
○「変なこと言わないように、口が滑らないように避けたの」
押見修造氏による同名漫画をドラマ化する本作は、2026年4月にテレビ東京系で放送スタート。地上波ドラマ初主演を務めるあのは、「今日も撮影で、さっきまで群馬にいました」と報告。共演する鈴木についても、「小っちゃい福くんのイメージがあった」というが、「めっちゃちゃんとしてる。もうすごいちゃんと俳優さんだから、演技も細かいところまですごくこだわり持ってて。勝手に、大人だなぁと思って。すごく感心というか、素晴らしい俳優さんだなって思いながらやってます」と称賛した。
同作で、クラスの問題児・仲村佐和を演じるあの。「すぐ人に“クソムシ”って言う、口が悪い役なんです」と説明し、「ホントに口が悪いところは、すごく僕もです! って感じなんですけど」と苦笑しながらもシンパシーを感じている様子。続けて、「気になる人は漫画も読んでほしい」と呼びかけ、「“すぐ原作読んだ”って言ってるファンの子がめっちゃいました。めっちゃ楽しみにしてくれててうれしいですね」とファンの反響も届いていることを伝えた。
また、同番組では、過去の放送回で、大好きな漫画作品についてトークを展開。あのは、「『惡の華』の話も出て。そのときに、もうこれやるの決まってたから。なんか変なこと言わないように、口が滑らないように避けたの」と同作に触れないようにしていたと明かし、「『惡の華』めっちゃ好きなんだけど。“『惡の華』好きで……”ってしゃべったら、なんか変なことにならないかな? って。匂わせとかになりそうだから、ちょっと抑えた」と話す場面もあった。
なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。
【編集部MEMO】
2023年4月にスタートした『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』。ラインナップ発表会見に出席したあのは、「しゃべるのがつたないほうなんですけど、それ(そんな自分がパーソナリティを務めること)もまた新しい試みだなと思うのでありがたいです」と心境を述べ、番組ゲストに迎えたい人を聞かれると、「願望は本田圭佑さん」「言ってることがすごくデカくてカッコいい。完璧なのに抜けてるというか、お茶目だからすごくかわいらしくて、お話してみたいです」と目を輝かせていた。
