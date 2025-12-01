YOASOBIが、2026年に日本人アーティスト初の10大ドーム＆スタジアムツアー『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027』を開催する。

YOASOBIは、2025年7月から5カ月間にわたり開催した自身初のホールツアー『YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA』を11月29日、30日の沖縄公演にて完走。熊本、石川、静岡、新潟、三重、鳥取、和歌山、岩手、岡山、北海道（帯広・函館）、福島、愛媛、山口、沖縄の14カ所、全40公演にて開催した同公演は、全公演のチケットがソールドアウトし、累計約7万5千人を動員した。これまで訪れることができなかった国内各地にも足を運び、“より近い距離で音楽を届けたい”というメンバーの想いから開催されたものだ。

10大ドーム＆スタジアムツアーの開催は、同ツアーの最終日に発表されたもの。YOASOBIにとって過去最大規模のアジアツアーとなり、国内では大阪、名古屋、福岡、札幌、東京の5都市、アジアでは台北、ソウル、香港、シンガポール、そして追加1都市での開催を予定している。

『YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA』ファイナルの沖縄公演では、「今宵は宴。楽しんだ者勝ちです、楽しむ準備できていますか？」（ikura）と呼びかけるなど、7月から5カ月かけて駆け抜けてきたホールツアーを初上陸の沖縄で締めくくれる喜びをMCで熱く語った。また、今回のツアーに込めた“訪れるすべての場所にワクワクを届けたい”という思いを象徴するように、ホールならではの距離感を最大限に活かしたikura発案の『アコースティックセッションコーナー』では、客席へと歩み寄り、選出した観客にその場で楽曲を選んでもらい、すぐ隣でアコースティック歌唱を披露する特別企画も。さらに、今回のツアーを通して“地球半周以上の距離を飛び回り、その先々で出会ったお客さんと強い絆を結べたことへの感謝”を丁寧に語ったうえで、「39本の公演を経て繋ぎ、作り上げてきた“舞台”を、今日ここで皆さんと一緒に完成させたい」という思いを告げた。

なお『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027』の詳細は、後日発表となる。

（文＝リアルサウンド編集部）