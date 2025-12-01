¥ß¥ËT¥·¥ã¥Ä¤«¤é¤Þ¤ó´Ý¥Ð¥¹¥È¤¬¤Á¤é¤ê¡¡29ºÐ¤Î¤¯¤Ó¤ì½÷²¦¤¬±ð¥Ü¥Ç¥£¤ÇÇº»¦¡¡20Âå¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤ÏÂçÃÀ¥«¥Ã¥È¤ÎÏ¢Â³
¡Ö¿·À¤Âå¤Î¤¯¤Ó¤ì½÷²¦¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ¤æ¤á¤µ¤ó(29)¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡ÊÀÇ¹þ¤ß4180±ß¡¢ÊõÅç¼Ò¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£20ÂåºÇ¸å¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢²Æì¤òÉñÂæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ÎÓ¤æ¤á¤µ¤ó
ËÜºî¤Ï¡¢¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤ËËþ¤Á¤¿ÂçÃÀ¥«¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£²Æì¤Î¼«Á³¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¤Î²¼¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤«¤é¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¥·¡¼¥ó¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÎÇº»¦¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢»×¤ï¤º¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¡£ÎÓ¤æ¤á¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÉ¬¸«¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÁÇÈ©¤ÈÑÛ¤È¤·¤¿´ãº¹¤·¤ÎÎÓ¤µ¤ó¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¡Ö¿·À¤Âå¤Î¤¯¤Ó¤ì½÷²¦¡×¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¤ß¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥ËT¥·¥ã¥Ä¤Î¤¹¤½¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤¿¥¢¥ó¥À¡¼¥Ð¥¹¥È¤Î´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡ÚÎÓ¤æ¤á¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1995Ç¯10·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£¿ÈÄ¹168cm¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÉð´ï¤Ë¡¢»ïÌÌ¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î³èÆ°¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤âÂ¿¤¯½Ð±é¡£ ¼«¿È¤ÎÃÏ¸µËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»Ô¤Î¡Ö¤Õ¤é¤Î´Ñ¸÷¿ÆÁ±Âç»È¡×¤ËÇ¤Ì¿¤ò¤µ¤ìÃÏ¸µÉÙÎÉÌî»Ô¤Î PR¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤êËÌ³¤Æ»¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é