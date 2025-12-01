＜義母に感謝！？＞一番イヤだったのは「旦那が勝手に決めたこと！」義母の反応は…？【第4話まんが】
義母はとても優しい人で、私たちの仲は良好ですが、さすがに産後1か月ともなると、お互いにストレスがたまるのではないかと思うのです。なによりも、私の気持ちを考えず勝手に義母を呼んだ旦那にも腹が立っていました。しかし、そんな私の気持ちを理解してくれて、義母は私の母といろいろと相談をしてくれたようです。その気づかいと対応に心から感謝しています。
義母は出産時、自身の義母に産後の手伝いに来てもらった結果、少しわだかまりができてしまったのだとか。だから義母に来てもらうことのデメリットは知ってはいたものの、いろいろなことを天秤にかけた結果、自分に連絡が来たと思ったのだそうです。
私は義母に「来てくれるのは嬉しいと思っていること」「旦那に勝手に決められたのがイヤだったこと」を話しました。
そして、私の母が来られない2週間に手伝ってもらえないか打診してみました。義母は二つ返事で快く承諾してくれ、とても心強いです。
義母に「私もホテルに泊まった方がいい？」と聞かれましたが、「私は気にならないので、大丈夫です」と伝えました。正直、さすがに1か月間に2人分のホテル代は厳しいです……！ これからお金もかかるので節約しないといけません。
旦那は母のホテル代を快く、むしろ申し訳なさそうに出してくれました。私も旦那も「協力してくれてありがとう」と感謝の気持ちでいっぱいです。
結局、母と義母が2週間ずつ交代で対応してくれたのです。私が入院中〜2週間は義母がわが家に来て上の子を見てくれて、その後は母が上の子も、家のこともいろいろしてくれて本当に助かりました。
いつもは私が旦那の言うことを聞いて合わせていましたが、子どもたちが関係すると100％を旦那のために配慮できるわけではありません。
今回は、母を快く迎え入れてくれなかったことが心残りですが……私の気持ちも理解してくれたので、ヨシとしたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
