¡ÚÆé¥ì¥·¥Ô¡Û»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¥Ô¥¨¥ó¥í¡¼Æé¡×¤ò¾Ò²ð - Á´ÇÀ
Æé¤¬Îø¤·¤¤µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿! ¤¹¤¾Æ¤¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡¢´ó¤»Æé¡¢¤â¤ÄÆé¡¢¥¥à¥ÁÆé¡Ä¡Ä¡¢ÂÎ¤â¿´¤â²¹¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÆé¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Á´ÇÀ¹ÊóÉô¡Ú¸ø¼°¡Û(@zennoh_food)¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¡¢»ÝÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¥Ô¥¨¥ó¥í¡¼Æé¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹!! ¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¥Ô¥¨¥ó¥í¡¼Æé
´³¤·ÄÇÂû¤È¿å¤òÆé¤ËÆþ¤ì¤Æ°ìÈÕ¤ª¤¡¢ÄÇÂû¤ÈÇòºÚ¤òÀÚ¤ê¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÏÄÙ¤·¤Þ¤¹¡£Æé¤ËÄÇÂû¡¢ÇòºÚ¤Î¿Ä¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤Æ³¸¤ò¤·¡¢¼å²Ð¤Ç10Ê¬¼Ñ¤Þ¤¹¡£¤ªÆù¤È¤´¤ÞÌý¤òÆþ¤ì¤Æ10Ê¬¡¢ÇòºÚ¤ÎÍÕ¤òÆþ¤ì¤Æ10Ê¬¡¢½Õ±«¤òÆþ¤ì¤Æ10Ê¬¼Ñ¤¿¤é´°À®✨¼è¤êÊ¬¤±¤Æ±ö¤ä°ìÌ£Åâ¿É»Ò¡¢¥´¥ÞÌý¤ò¤ª¹¥¤ß¤ÇÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦😋
(@zennoh_food¤è¤ê°úÍÑ)
¡Ö¥Ô¥¨¥ó¥í¡¼Æé¡×
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¥Ô¥¨¥ó¥í¡¼Æé¡×¤Ç¤¹¡£ÇòºÚ¤ä½Õ±«¡¢¤ªÆù¤Ê¤É¤ò´³¤·ÄÇÂû¤ÎÌá¤·½Á¤Ç¼Ñ¤ëÃæ¹ñ¤ÎÆéÎÁÍý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë»ÝÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹!
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢À¸¤ÎÄÇÂû¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È´³¤·ÄÇÂû¡É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡£´³¤·ÄÇÂû¤Î½Ð½Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊºàÎÁ¤ÈÌ£ÉÕ¤±¤À¤±¤Ç¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤Æé¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢ºàÎÁ¤È¥ì¥·¥Ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥Ô¥¨¥ó¥í¡¼Æé¡×
ºàÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡¦ÆÚ¥Ð¥éÆù¡Ä 150g
¡¦·Ü¥â¥âÆù¡Ä 1ËçÊ¬
¡¦´³¤·¤·¤¤¤¿¤±¡Ä 4¸Ä
¡¦ÇòºÚ¡Ä 1/4³ô
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä 1¸Ä
¡¦½Õ±«¡Ä 50g
¡¦¤´¤ÞÌý¡Ä Âç¤µ¤¸1
¡¦±ö¡Ä Å¬ÎÌ
¡¦°ìÌ£Åâ¿É»Ò¡Ä Å¬ÎÌ
¤Þ¤º¤Ï¡¢´³¤·ÄÇÂû(4¸Ä)¤È¿å¤òÆé¤ËÆþ¤ì¡¢°ìÈÕ¤ª¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆé¤ÎÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤ÏÆé¤Ë¤·¤è¤¦!¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!
¡Ö¥Ô¥¨¥ó¥í¡¼Æé¡×¤ÎºàÎÁ
ÇòºÚ(1/4³ô)¤Î¿Ä¤Ï5ÐÉý¤Ë¡¢ÍÕ¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢Ìá¤·¤¿ÄÇÂû¤Ï4ÅùÊ¬¤Ë¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯(1¸Ä)¤Ï¹á¤ê¤¬¤è¤¯½Ð¤ë¤è¤¦¤ËÄÙ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£ÆÚ¥Ð¥éÆù(150g)¤È·Ü¥â¥âÆù(1ËçÊ¬)¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢ÄÇÂû¡¦ÇòºÚ¤Î¿Ä¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆé¤ËÆþ¤ì¤Æ³¸¤ò¤·¡¢10Ê¬¼Ñ¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¯Ê¨¤¯¤¯¤é¤¤¤Î²Ð²Ã¸º¤Ç¼Ñ¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö¥Ô¥¨¥ó¥í¡¼Æé¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢¤ªÆù¤È¤´¤ÞÌý(Âç¤µ¤¸1)¤òÆþ¤ì¤Æ10Ê¬¡¢ÇòºÚ¤ÎÍÕ¤òÆþ¤ì¤Æ10Ê¬¡¢½Õ±«(50g)¤òÆþ¤ì¤Æ10Ê¬¼Ñ¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹!!¡¡
¡Ö¥Ô¥¨¥ó¥í¡¼Æé¡×
ºàÎÁ¤â¥ì¥·¥Ô¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºàÎÁ¤Î»ÝÌ£¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼Ñ¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢¤ª¤Î¤ª¤Î±ö¤ä°ìÌ£Åâ¿É»Ò¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢ÄÉ¤¤¥´¥ÞÌý¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£Æé¤Ë±ö¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¾¯¡¹»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹! ¤Þ¤À¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
