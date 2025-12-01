伝説のプライズ商品「PQ ぴ〜きゅ〜 第1弾」が20年の時を経てカプセルトイにて再販売
3月に新しく誕生したカプセルメーカー、ブルーマウンテンは、「PQ ぴ〜きゅ〜第1弾」(500円)を2026年3月発売のカプセルトイ商品を先行して情報を公開した。
「ピ〜キュ〜 」とは2006年に日本国内で商品化されたフィギュアシリーズ。馴染みのあるイメージに対し、常識とモラルを超えるアレンジを施した禁断のアートフィギュア として、当時 一部マニアの間で話題になった。今回、当時のフィギュアをカプセルトイ商品として完全復刻。
当時8種類展開されていたぴ〜きゅ〜から今回は第1弾として4種類を抜粋して販売。第1弾はグロ!、キンニQ、デブQ、ガリQの4種類。4月には第2弾も発売予定。現在YouTubeチャンネルにてキャラクター専用動画が限定公開中。
(C)BIGONE Inc.
