ÆÍÁ³¤Î·ëº§Êó¹ð¤¬ÏÃÂê¤Î¿¹²¼Éñ±©¡£¼Ì¿¿¤ÏSTU»þÂå¡¢º¸Ã¼¤¬¿¹²¼¤µ¤ó(STU¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àSTU48@stu48.official¤è¤ê)

¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤Æù¤ÎÆü¤Ê½ê¤¬¡Ä¡×

¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×STU48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÆÍÁ³¤Î·ëº§Êó¹ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÆü11·î29Æü¡Ê¤¤¤¤Æù¤ÎÆü¡Ë¤ËÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯·ëº§¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤¤´±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢X¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¿¹²¼Éñ±©(¤Þ¤¤¤Ï)¤µ¤ó(21)¡£

¡¡¡Ö¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Âô»³¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ­¤·¡¢Ìô»Ø¤Î»ØÎØ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡1´üÀ¸¤È¤·¤Æ17Ç¯3·î¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢24Ç¯7·î¤ËÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹²¼¤µ¤ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤­¤ä½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬250·ï°Ê¾åÆÏ¤­¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤Æù¤ÎÆü¤Ê½ê¤¬¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¹Ô¤­¤½¤¦¡×¡Öº£¤À¤Ë¿®¤¸¤ÆÌµ¤¤¡¢¡¢¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡Ä¡Ä¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¡¼¤Ê¤ó¤«µã¤±¤ë¤±¤É¡×¡Ö¤¨¡©¤Ï¡©¥Þ¥¸¤Ç¡©¡©¡©¡×¡Ö¤¨!!¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¡£¶Ã¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡ÖÍ½ÁÛ³°¤¹¤®¤Æ¤É¤¦Âª¤¨¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤é¤ó¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«²á¤®¤Æ¾×·â¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£​​​​​​​