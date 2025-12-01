¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¡Ä¡×21ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÆÍÁ³¤Î·ëº§È¯É½¡ª»ØÎØ¥¥é¥êà¹¬¤»¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤¨¡©¤Ï¡©¥Þ¥¸¤Ç¡©¡©¡©¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¡¼¤Ê¤ó¤«µã¤±¤ë¤±¤É¡×½ËÊ¡Â³¡¹
¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤Æù¤ÎÆü¤Ê½ê¤¬¡Ä¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×STU48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÆÍÁ³¤Î·ëº§Êó¹ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÆü11·î29Æü¡Ê¤¤¤¤Æù¤ÎÆü¡Ë¤ËÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯·ëº§¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤¤´±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢X¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¿¹²¼Éñ±©(¤Þ¤¤¤Ï)¤µ¤ó(21)¡£
¡¡¡Ö¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Âô»³¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢Ìô»Ø¤Î»ØÎØ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡1´üÀ¸¤È¤·¤Æ17Ç¯3·î¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢24Ç¯7·î¤ËÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹²¼¤µ¤ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ä½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬250·ï°Ê¾åÆÏ¤¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤Æù¤ÎÆü¤Ê½ê¤¬¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¹Ô¤¤½¤¦¡×¡Öº£¤À¤Ë¿®¤¸¤ÆÌµ¤¤¡¢¡¢¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡Ä¡Ä¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¡¼¤Ê¤ó¤«µã¤±¤ë¤±¤É¡×¡Ö¤¨¡©¤Ï¡©¥Þ¥¸¤Ç¡©¡©¡©¡×¡Ö¤¨!!¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¡£¶Ã¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡ÖÍ½ÁÛ³°¤¹¤®¤Æ¤É¤¦Âª¤¨¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤é¤ó¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«²á¤®¤Æ¾×·â¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£