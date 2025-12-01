声優・久保田未夢、ラヴズオンリーユー初子の馬券買う「デビューおめでとうございます」
声優・アイドルの久保田未夢が30日日、自身のXを更新。30日に東京6R（芝1800メートル）でデビューした名馬・ラヴズオンリーユーの初子「ラヴズプレミアム」（牡）の馬券を購入していたことを報告した。
【写真】結構な額！久保田未夢が買ったラヴズオンリーユー初子の応援馬券
久保田は人気コンテンツ『ウマ娘』ラヴズオンリーユー役を務めており、縁があることから馬券を購入。Ｘでは「デビューおめでとうございます」と、単勝＋複勝各1500円の応援馬券を投稿している。
ラヴズプレミアムは父エピファネイアで、気になるデビュー戦の結果は10着だった。
なお、久保田はDMMバヌーシーが募集した「ラヴズオンリーユー2025」に一口出資しており、一口馬主になっている。こちらは父・モーリス。
