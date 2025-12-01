長野久義が「今後10年、20年と活躍するんじゃないかな」と思う若手選手とは
『【究極対談】 菅野智之投手(オリオールズ)×長野久義氏(元巨人) 【スペシャルトークイベント Presents by GOOD LIFE】」が11月29日、都内で開催された。
○長野久義氏が期待する巨人の若手選手
イベントでは、会場に足を運んだファンからの質問に、菅野智之と長野久義氏が答えるコーナーを実施。期待している、巨人の選手を聞かれると、長野氏は「頑張ってほしい選手は個人的にいっぱいいるんですけど」と前置きした上で、「今年ルーキーの石塚(裕惺)は、今後10年、20年と活躍するんじゃないかなと思っています」と答えた。
なお、イベントには、マレーシア・クアラルンプールを拠点に活動するアイドルグループ・KLP48の行天優莉奈、山根涼羽、黒須遥香、甲斐心愛も登場し、菅野と長野氏に花束を手渡した。
