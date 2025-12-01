タレントのユージ（38）が、11月30日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。超豪華なファミリー話を披露した。

この日は「類似タレント速報」と題して、何かと似ていると話題のJOYとユージが出演。類似タレント同士の苦労話などで盛り上がった。

そこでユージの紹介パネルが登場し、曾祖父はドミニカ共和国の大統領、祖父は元駐日ドミニカ大使、父はハリウッドでも活躍したマイケル・ゴードンなどと紹介され、幼少期はマイアミで育ったと説明された。

「お金持ちだった」と認めるユージは「5歳までしかいなかったので、薄い記憶なんですけど」と言いつつも「巨大なプールとウオータースライダーがあって」と豪邸を告白した。

「ただマイアミは気候的にハリケーンが来るんです。家が1回吹き飛ばされて、家族全員無事だったんですけど、戻ったらプールに大量のワニが泳いでいて」という仰天エピソードも披露。

「本当か?」とJOYは疑ったが、ユージは「建て直すのにお金が掛かるので、ハリケーンも来るし」と話し、「じゃあホテルに引っ越そうとなって。ホテルの最上階のワンフロアを借り切って家族で暮らしていた」と最上級の贅沢話を披露して、明石家さんまも「は〜」と絶句していた。