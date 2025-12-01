福岡を拠点に活動するアイドルグループ「LinQ」の公式サイトが1日に更新され、森山結友（17）が今後の活動を辞退することを発表した。5月から体調不良で長期療養していた。

「森山結友 活動辞退に関するご報告」とし、「このたび、メンバー森山結友につきまして、今後の活動を辞退することとなりましたので、下記の通りご報告申し上げます」と活動辞退を発表した。

「森山は今春より体調不良が続いており、医師の指導のもと長期療養期間を設け、慎重に回復を図ってまいりました。8月より活動再開を試みておりましたが、依然として万全の状態には至らず、継続的なパフォーマンス活動を行うことが極めて困難であるとの判断に至りました。つきましては、医師の診断結果および本人・ご家族との協議を踏まえ、本人の健康を最優先に考慮した結果、LinQとしての活動を辞退する運びとなりました」と報告した。

森山本人のメッセージは以下の通り。

突然のご報告となり申し訳ございません。森山結友はLinQとしての活動を辞退させて頂く事になりました。

春頃から休養させて頂き、体調不良で休演する事も増え、関係者の皆様や応援してくださる皆様にご心配とご迷惑をお掛けしてしまった事、重ねてお詫び申し上げます。

事務所に入って約3年、研究生からの目標でずっとずっと憧れていたLinQに加入してからは約1年間という短い間でしたが沢山の経験をさせて頂き、素敵な時間を過ごす事ができました。

こんな私のことを好きだと言ってくれて、日々私のことを想ってくれている人が居たこと、私にとってこの上ない幸せです。LinQとして過ごした期間、応援してくれる大好きで大切な皆がくれる優しい言葉、1人1人の存在が私の活力で、本当に何よりも1番の支えでした。皆が居てくれたからアイドルで居られました。

これからは違う道になりますが、今日までのどんな選択も間違いじゃなかったといつか言えるように、どんな経験も無駄じゃなかったと思えるように、強くて温かい素敵な人間になれるよう生きていきたいと思います。活動を通して皆様に出会えた事、共に過ごした時間は一生の宝物です。今まで本当にありがとうございました。

森山結友