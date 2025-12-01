「スペイン１部リーグ、ジローナ１−１レアル・マドリード」（１１月３０日、ジローナ）

サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードがアウェーのジローナ戦で１−１引き分け。これで１１月のリーグ戦を１勝３分と停滞感が深まる印象を残してリーグ首位から陥落した。

勝利に見放された格好になったのは１−１で迎えた８０分のブラジル代表ＦＷロドリゴがドリブルで仕掛けた場面。相手エリア内で選手と接触して倒れたがＰＫは吹かれなかった。シャビ・アロンソ監督は試合後の記者会見で「倒された場面をＶＡＲで見直さないのは驚き。ああいったプレーは試合を決めかねないプレー」と、納得できないとした。

もっとも勝ち切れなかった理由がそれだけではないとしている。同監督は「我々はより試合を支配する存在になる部分が欠けていて、どうしてそうなのか、継続性がないのか分析しなければならない」としている。エースのフランス代表ＦＷキリアン・エムバペは自身のソーシャルネットワークで「今夜望んでいた結果ではなかった。だけどリーグは続き、先は長い。僕らは流れを変え、チームとして自分たちがどういうものなのか証明しなければならない」と発奮する必要があるとしている。