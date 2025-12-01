INI、Vaundy、星野源、松任谷由実、福山雅治…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（11月29日（土）付）
グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00〜13:53）。11月29日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（11月29日（土）付）を発表しました。
■10位：Lavt「欠片」
初登場！ Lavt（ラウト）は大阪市出身、2002年生まれのシンガーソングライター。同曲は、11月5日（水）にリリースされたミニアルバム『glauben』に収録されています。
■9位：福山雅治「龍」
初登場！ 11月29日（土）にデジタルリリースされた新曲で、映画「新解釈・幕末伝」の主題歌になっています。
■8位：乃木坂46「ビリヤニ」
初登場！ 11月26日（水）にリリースされた40枚目のシングルで、今年2月に加入した6期生・瀬戸口心月（せとぐち・みつき）さん、矢田萌華（やだ・もえか）さんが、初選抜でダブルセンターを務めています。
■7位：米津玄師「IRIS OUT」
先週1位から6ランクダウン↓ 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌が、これで10週連続ランクイン！
■6位：IMP.「KISS」
先週9位から3ランクアップ↑ これで3週連続ランクイン。12月15日（月）には、セカンドアルバム『MAGenter』がリリースされます。
■5位：山下達郎「MOVE ON」
先週3位から2ランクダウン↓ 山下達郎は現在、全国ツアー「PERFORMANCE 2025」を開催中。ラストの公演は、12月23日（火）に大阪府・フェスティバルホールでおこなわれます。
■4位：松任谷由実「天までとどけ」
先週8位から4ランクアップ↑ 同曲が収録されているアルバム『Wormhole / Yumi AraI』は、初週で6.6万枚を売り上げ『オリコン週間アルバムランキング』で2位にランクイン！ これは、女性ソロアーティスト歴代最年長となる71歳10ヵ月でのTOP3入りとなりました。
■3位：星野源「いきどまり」
初登場！ 現在公開中の映画「平場の月」の主題歌として書き下ろされた楽曲です。
■2位：Vaundy「前前前世」
初登場！ 11月19日（水）にリリースされたRADWIMPSのトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』に収録されている楽曲です。
そして、今週の第1位は……？
■1位：INI「Present」
先週の2位から1ランクアップ↑ 発売初週でミリオンを突破したニューシングル「THE WINTER MAGIC」のリード曲が3週連続ランクイン。先週の放送 https://news.audee.jp/news/2qtNFgUKiV.htmlでは、田島将吾（たじま・しょうご）さん、松田迅（まつだ・じん）さんをゲストにお迎えして、同曲のお話などを伺いました。
――番組ではほかにも、ゲストパートに4人組バンド・BILLY BOO（ビリーブー）のKAZUKI UJIIEさん（Vo.）とKEIさん（Gt.）が登場。10月29日（水）に配信リリースしたニューシングル「ラブソング」のお話などを伺いました。
＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53
パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜
左から：松田迅さん、田島将吾さん
――番組ではほかにも、ゲストパートに4人組バンド・BILLY BOO（ビリーブー）のKAZUKI UJIIEさん（Vo.）とKEIさん（Gt.）が登場。10月29日（水）に配信リリースしたニューシングル「ラブソング」のお話などを伺いました。
左から：KAZUKI UJIIEさん、KEIさん
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/
番組公式X： @JA_CDJ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12633
