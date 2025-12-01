小島みゆ、自ら代表務める株式会社を設立「ここから始まる新しい挑戦をみなさまと一緒に創っていけたら嬉しいです」
グラビアタレントの小島みゆ（32）が1日、自身のツイッターを更新。自身が代表を務める Y.D.S株式会社を設立し、オフィシャルファンサイトを公開したことを報告した。
小島は「この度、新体制として私が代表を務める Y.D.S株式会社 を設立し、オフィシャルファンサイトを本日より公開いたしました！」とし、その由来も公開。これまで所属してきた芸能事務所・マグニファイに感謝しながら、「培っていただいた経験とご厚情を胸に、今後も良き相談相手として連携し、互いの発展に協力し合う関係を大切にしてまいります」とした。
さらに「ここから始まる新しい挑戦をみなさまと一緒に創っていけたら嬉しいです」と呼びかけ、「引き続き“小島みゆ“をよろしくお願いします！」と結んだ。
■報告全文
【ご報告】
この度、新体制として私が代表を務める Y.D.S株式会社 を設立し、オフィシャルファンサイトを本日より公開いたしました！
Y.D.S という屋号には、私自身が大切にしてきた『友情・努力・勝利』の精神があります。
これは、出会ってくれたすべての人と結んだ信頼という友情、自分を高め続ける果てなき努力、そして応援してくれる皆さんと掴む共創の勝利を意味しています。
あと私らしいかなって。
これまで支えてくださったマグニファイの皆さまには心から感謝しております。
培っていただいた経験とご厚情を胸に、今後も良き相談相手として連携し、互いの発展に協力し合う関係を大切にしてまいります。
ここから始まる新しい挑戦を
みなさまと一緒に創っていけたら嬉しいです。
引き続き“小島みゆ“をよろしくお願いします！
