Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、電源はもちろん水源も気にせずどこでも使えるKarcher（ケルヒャー）のコードレス高圧洗浄機「OC 5 Handy Plus CB」がお得に登場しています。

この記事で紹介している商品

【Amazon.co.jp限定】ケルヒャー(Karcher) コードレス高圧洗浄機 OC 5 Handy Plus CB USB-C充電式(10W以上推奨) 水道接続不要 専用折畳みバケツ付き/丈夫なホース 高性能5in1ノズル 安全ロック機能搭載 薄型バッテリー ペットボトル使用可能 簡単セットアップ/ハンディ モバイル コンパクト 軽量/洗車 ベランダ 玄関 1.328-144.0 13,999円 （12％オフ） Amazonで見る PR PR

電源はもちろん水源も気にせずどこでも使えるケルヒャーのコードレス高圧洗浄機「OC 5 Handy Plus CB」が過去最安値の12％オフ！

Karcher（ケルヒャー）の「OC 5 Handy Plus CB」は、電源・水道不要のコードレス高圧洗浄機です。バッテリーで駆動し、水道ホースにつなぐ必要もなく、ペットボトルやバケツなどからの給水で使えるのが最大の魅力。今なら12％オフの13,999円と過去最安値で販売中です。

本体はバッテリー込みでも0.76Kgと非常に軽量で、携帯性に優れており、ガンタイプで片手で使いやすいように設計されています。

充電式バッテリーと自吸用ホース・ペットボトルアダプター付属でどこでも持ち運んで洗浄できます。

また、USB-Cでどこでも充電可能です。満充電で最大約23分の連続使用が可能なので、ベランダ掃除や小物の清掃などにもおすすめです。

5in1ノズル+洗浄剤ノズル付きで洗車〜玄関・ベランダ掃除まで幅広く対応

付属アクセサリーの5 in 1ノズルで、低圧〜高圧、広角、傾斜など使用場所や用途によって最適な水流パターンを切り替え可能です。

洗浄剤ノズル付きで泡洗浄にも対応しているので、洗車や玄関掃除にも◎。

豊富なオプションアクセサリー（別売り）が使用できるので、水ハネを抑えながら玄関周りや室外機などの狭い場所もお掃除できますよ。

なお、上記の表示価格は2025年12月1日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:「Amazonブラックフライデー」