2.5次元グループ「すとぷり」「Knight X - 騎士X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の全5グループが、2月7、8日に東京ドームで大型ライブフェス「STPR Family Festival!! 2026(通称：すとふぇす)」を開催することを11月30日、発表した。今年4月に東京ドームと埼玉・ベルーナドームで5日連続で行ったドームフェスの2回目となる。

5グループが所属するSTPRのお祭りが、再び大舞台に帰ってくる。YouTubeやツイキャスを使って実施した24時間生配信リレー企画「STPR学校24時」の最後で「あの伝説が再び、東京ドームSTPR集結」と発表。同日午後9時からは、早速ファンクラブ最速先行抽選のチケット受け付けがスタートした。

世界最大級の2.5次元アイドル、歌い手たちの音楽フェスに、SNS上では「#すとふぇす2026」がトレンドワード1位となり、「2年連続すごすぎる」、「STPRファミリーがまたそろうことが楽しみ」、「これは行くしかない」と盛り上がるコメントであふれかえっている。