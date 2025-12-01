【ステーキ宮】ハンバーグ15％オフやキッズのドリンクバーが無料も！歳末大感謝祭を開催中。

ステーキ宮は、2025年12月1日から、チラシに付いた優待券または公式ホームページの該当ページを提示した人を対象とした「歳末大感謝祭」を実施しています。

12月はずっとお得に

期間中、自分へのご褒美や家族と楽しめるキャンペーンが続々実施されます。

第1弾は、牛肉を100％使用した"肉肉しい"味わいを楽しめる「宮ハンバーグ」関連メニューが15％オフに。実施期間は12月1日から14日までです。

第2弾は、赤身と脂身のバランスが良く、肉の濃厚な旨みが特長の「リブロースステーキ」関連メニューが15％オフに。実施期間は12月15日から24日までです。

第3弾は、オーストラリアの広大な牧場で育てられたブランド牛「大麦牛サーロインステーキ」関連メニューが10％オフに。実施期間は12月25日から31日までです。

さらに、全期間対象で小学生以下はドリンクバーが無料となります。

利用条件は、チラシに付いた優待券、または公式HPの概要ページを提示すればOKです。

実施店舗は、ステーキ宮108店舗（宮崎大島店、カフェ＆ビヤレストラン宮 羽田空港店を除く）。

チラシは栃木県、山形県、青森県、岩手県、秋田県、福島県、宮城県、茨城県、埼玉県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、長野県、山梨県、兵庫県、福岡県、熊本県、山口県、三重県、大阪府、奈良県、石川県、福井県、新潟県の一部世帯へ配布されます。

太田新井町店、前橋東部店、高崎東店、桐生広沢店はディナーメニューの内容と価格が異なります。

また、東海店の最終営業日は12月12日です。

詳しくは公式サイトで確認できます。

東京バーゲンマニア編集部