おしゃれは足元から。面倒くさがり向けスニーカークリーナーがセール中
おしゃれは足元から。
歩きやすく格好いい。ついつい選んでしまうスニーカー。でも、汚れていたらせっかくのファッションが台無しになってしまいます。
だからこそこまめなお手入れいは欠かせません。でも、面倒くさいんですよね。
そこでオススメなのが、JASON MARKK（ジェイソンマーク）の「QUICK CLEAN KIT（クイッククリーンキット）」です。今なら15%オフで2,805円になっていますよ。
[ジェイソンマーク] QUICK CLEAN KIT
2,805円
Amazonで見るPR
QUICK CLEAN KITの何がいいかって、すごく簡単なのにとってもきれいになること。
ブラシにフォームをつけてスニーカーをこすり、残った泡や水分をマイクロファイバータオルで拭いて自然乾燥させるだけ。
たったこれだけで汚れが落ちるんです。
水に浸したり、洗い流したりする必要はありません。
私も使っているのですが、スニーカーのお手入れ頻度が格段に上がりましたし、汚れを気にして無難な色ばかり購入していたのに、明るい色も楽しめるようになりましたよ。
安い製品ではありませんが、持っていると暮らしが変わるレベルだと思っています。安くなっているタイミングでどうぞ〜。
[ジェイソンマーク] QUICK CLEAN KIT
2,805円
Amazonで見るPR
Source: Amazon