かっこいい、王道のデザインで長く愛用できる！【リーバイス】のジャケットがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
長く使える王道かつかっこいいデザイン!【リーバイス】のジャケットがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
1967年から続くオリジナルデニムジャケット。季節や流行問わず長年着用できるようにデザインされています。何十年にもわたって自己表現の象徴であり、カスタマイズをしてユニークな一着にも。
長く着込むことによってつくられる、カラーの落ち感、スレなどの経年変化は世界で唯一の自分だけのオリジナルとなるだろう。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
絶妙なウエイトの生地、快適に着られる、時代に左右されないスタイルを纏うジャケットは他にはないアイテムだ。
→【アイテム詳細を見る】
同色のデニムと合わせてセットアップ風のコーディネートや、オーバーサイズで着用すればトレンドのリラックススタイルを楽しむことができる。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルなデザインなのでカスタマイズも思いのまま。パッチを装飾したりダメージを演出したり、様々なジャケットの表情が楽しめる。色落ちを楽しみながら長くご愛用頂ける一着だ。
