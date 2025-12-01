昨シーズンの被害209人「雪下ろしなどの事故」が最多、県が雪の事故防止など呼びかけ【新潟】
本格的な雪のシーズンを前に、県の各部署が合同で災害への備えや除雪中の事故などに注意を呼びかけました。
県によりますと、昨シーズンの雪によるケガ人は209人。うち17人が亡くなっていて、被害の要因としてもっとも多いのは『雪下ろしなど除雪作業中の事故』です。
県は、除雪する際は「一人でしない」「無理しない」「落雪・転落に気をつける」ことの3点を呼びかけています。
■県 防災企画課 堀川健一課長
「春夏秋と過ごすと注意を忘れてしまうので、もう一度注意点を思い出して対応してもらいたい。」
県は、大雪予想時は不要不急の外出を控えることや、雪に関する道路や気象情報をまとめたサイト『ゆきみちポータル』の活用を呼びかけています。
