Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬´Ú¹ñ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡§´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¡¢Snow Man ÅÏÊÕæÆÂÀ
¢£ÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬´Ú¹ñ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡¢³¹Ãæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥·¥ç¥Ã¥È
ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢6ÅÀ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»³´ÖÉô¤È»×¤·¤¾ì½ê¤Çºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀÄ¤Ä¤Ê¤®¡É¤òÃåÍÑ¤·¡¢Ä¹·¤¤òÍú¤¤¤ÆÂµ¤ò¤Þ¤¯¤ê¤·¤¿¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈäÏª¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Î¾¼ê¤ò¿¿²£¤Ë¹¤²¤Æ¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ö¥ëー¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ë²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¹ÈÍÕ¤äÍÕ¤¬Íî¤Á¤¿³¹Ï©¼ù¤¬¼Ì¤ê¡¢ÈÕ½©¤È»×¤·¤´Ú¹ñ¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀÄ¤¬»÷¹ç¤¦¿Í¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÄ¤¤¥À¥¦¥ó¤¬»÷¹ç¤¦¡×¤ÈÅÏÊÕ¤Î¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤Ç¤¢¤ëÀÄ¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤âÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤â¥¹¥¿ー´¶½Ð¤Æ¤ë¡×¡ÖÂçÊÑ¤½¤¦¤Ê¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤Ê¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£