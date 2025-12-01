乃木坂46池田瑛紗、珍しい髪形に挑戦 特別な衣装をまとった姿に反響「ビジュ爆発してる」「芸術作品」
アイドルグループ・乃木坂46の池田瑛紗（23）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。音楽番組で披露したレアな髪形を公開した。
【写真あり】衝撃的な美しさ…珍しい髪形に挑戦した池田瑛紗
池田は「Best Artist 2025出演させていただきました！」と、11月29日に放送された日本テレビ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』に出演した際の写真を投稿。「久保さんの卒業コンサートの衣装を着てのパフォーマンスでした。めずらしい髪型にも挑戦」とつづり、黒×金の衣装をまといヘアアレンジした姿を披露した。
SNSでは「てれぱんの髪型可愛すぎる」「ビジュ爆発してる」「もうこれ宝石級の輝きじゃない…？」「もうお姫様じゃんこれ」「気品があってどこかの国の貴族令嬢みたい…」「てれぱんの今日のヘアアレンジすごいな〜って思ってたけど改めて見ると芸術作品だな」などの反響が寄せられた。
