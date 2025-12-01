IKKO、顔面麻痺で急きょ入院していた 退院報告「ゆっくりと自分の身体と向き合いながら」【全文】
タレントのIKKOが1日、自身のインスタグラムを更新。末梢神経の顔面麻痺のため、急きょ入院の後、11月30日に退院したことを報告した。
【動画】華やかなドレスを身にまとい感謝を述べたIKKO
動画もあわせてアップし「11月の中旬辺りから、緊急入院で、2週間入院させていただいたんですけど」と切り出すと「末梢神経の顔面麻痺だったんです」と報告。「自分では、目がすっごいしみるなっていうくらいで、最初朝起きた時はわからなかったんです。スタッフが、半分動いてないって気づいてくれて。鏡を見た時に、まゆげの位置がズレていて、それで慌ててどうしようと病院の先生に相談しまして。まずは顔面麻痺ってわかったんです」と話していった。
続けて「それで耳鼻科の先生にも診てもらって、緊急入院ということで。とにかく、この病院は、1週間の間でドンとひどくなっていくから。多くの仕事を休ませていただいて。スタッフの方が治療に専念してくださいと言ってくださったおかげで、治療することができました。1週間の間でひどくならず、超えた辺りから、回復に向かい始めたんですね」と伝えた。
■全文
退院のご報告
このたび、昨夜11月30日に、無事に病院を退院させていただきましたことをご報告させていただきます。
改めて、この場を借りで、急遽入院することになり、ご迷惑をおかけしてしまったお仕事関係者の皆様、お待ちいただいていたのに期待に応えられなく落胆させてしまった皆様に、心よりお詫び申し上げます。
こうして支えてくださっている多くの関係者様やファンの皆様の優しさに触れ、みなさまの愛が、わたしの大きな力と勇気になりました。本当にありがとうございました。
今後は本日のテレビ収録から、徐々にではございますが、療養とお仕事のバランスをとりながら進めてまいります。まだ少し症状が残っていますが、ゆっくりと自分の身体と向き合いながら、丁寧に過ごしてまいります。
今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
みなさまに感謝の想いをこめて
IKKO
【動画】華やかなドレスを身にまとい感謝を述べたIKKO
動画もあわせてアップし「11月の中旬辺りから、緊急入院で、2週間入院させていただいたんですけど」と切り出すと「末梢神経の顔面麻痺だったんです」と報告。「自分では、目がすっごいしみるなっていうくらいで、最初朝起きた時はわからなかったんです。スタッフが、半分動いてないって気づいてくれて。鏡を見た時に、まゆげの位置がズレていて、それで慌ててどうしようと病院の先生に相談しまして。まずは顔面麻痺ってわかったんです」と話していった。
■全文
退院のご報告
このたび、昨夜11月30日に、無事に病院を退院させていただきましたことをご報告させていただきます。
改めて、この場を借りで、急遽入院することになり、ご迷惑をおかけしてしまったお仕事関係者の皆様、お待ちいただいていたのに期待に応えられなく落胆させてしまった皆様に、心よりお詫び申し上げます。
こうして支えてくださっている多くの関係者様やファンの皆様の優しさに触れ、みなさまの愛が、わたしの大きな力と勇気になりました。本当にありがとうございました。
今後は本日のテレビ収録から、徐々にではございますが、療養とお仕事のバランスをとりながら進めてまいります。まだ少し症状が残っていますが、ゆっくりと自分の身体と向き合いながら、丁寧に過ごしてまいります。
今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
みなさまに感謝の想いをこめて
IKKO