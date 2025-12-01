BE:FIRST「夢中」のLive Mix映像公開！『BMSG FES’25』やファンミツアーなどの映像で構成

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが、「夢中」のLive Mix映像をYouTubeにて公開した。

■サマソニや『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』の映像も

BE:FIRST「夢中」は、2025年放送のフジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』の主題歌として書き下ろされた楽曲。4月に配信リリースされ自身最速でストリーミング1億回再生を突破。音楽番組やYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）での歌唱も大きな反響を集めた。

さらに、『第67回 日本レコード大賞』で優秀作品賞を受賞するなど2025年を代表する一曲となった。

今回公開されたLive Mix映像は、『BMSG FES’25』や現在開催中のファンミーティングアリーナツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My “BESTY” vol.2-』での映像、そして5年連続出演となった『SUMMER SONIC 2025』、4年連続出演の『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』の映像で構成。「夢中」とともに2025年のBE:FIRSTを振り返れることができる映像となっている。

BE:FIRSTは、12月10日放送のフジテレビ系『2025 FNS歌謡祭 第2夜』に出演。木曜劇場『波うららかに、めおと日和』に出演した本田響矢とのスペシャルコラボステージを披露「夢中」の配信キャンペーンも開催中だ。

