「ミスター東大」ファイナリスト・大石優真さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025特集】
【モデルプレス＝2025/12/01】「ミスター東大コンテスト2025」エントリーNo.1大石優真（おおいし・ゆうま）さんのインタビュー。
【写真】今年度も美男美女揃い「ミス＆ミスター東大」ファイナリスト10人
学部／学年：教養学部文科二類／2年
出身地：東京都
誕生日：11月14日
趣味：麻雀
特技：クイズ
好きな食べ物：カロリーの高い食べ物
好きな言葉（座右の銘）：百年経てば誰でも骨だ
最近ハマっていること：1人カラオケ
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
友人の勧め。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
知識量。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
洗顔後に安い化粧水を大量に使う。
― 憧れの有名人はいますか？
仲林圭さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
中学の時、友達の遊びに誘われなくなったこと。年齢を重ねて自分が誘われないことが気にならなくなったのもあってか、歳月が解決しました。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
後悔なく死ぬこと。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、大石優真さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
自分はできるという勘違いをし続けること。できると本気で思えないとなにも成し遂げられないと思う。
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：東京大学ミス＆ミスターコンテスト2025
・主催団体名：東京大学広告研究会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月14日（月）12：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/tokyo2025
【Not Sponsored 記事】
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
◆「東京大学ミス＆ミスターコンテスト2025」開催概要
