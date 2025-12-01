「ミス東大」ファイナリスト・趙子易さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025特集】
【モデルプレス＝2025/12/01】「ミス東大コンテスト2025」エントリーNo.1趙子易（ちょう・しえき）さんのインタビュー。
【写真】今年度も美男美女揃い「ミス＆ミスター東大」ファイナリスト10人
学部／学年：工学部機械情報工学科／3年
出身地：中国 浙江省
誕生日：12月17日
趣味：ミュージカル、バスケ、パズル、舞台、お絵描き、自炊
特技：早口英語ラップ、ルービックキューブ
好きな食べ物：お肉
好きな言葉（座右の銘）：NO DAY BUT TODAY（ミュージカルRENTの歌詞で、今！この瞬間！！！を大事にするって意味です）
最近ハマっていること：ランニング
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
女の子は色んな姿があって、色んなことができるということをみんなに伝えたい！みんなに見守ってもらって、色んなことに挑戦してより良い自分になるために参加しました！最近は運動で痩せるように頑張ってます！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
中国語、日本語、英語が喋れます！色んな国で旅行をしたり、色んな文化に触れたりしていた経験があります。自分の強みは下から逆転勝ちすることです（笑）！高1で日本語を勉強し始めて、1回目の期末不合格から、3年後に東大に受かるみたいな感じで、なんでも最後までやり切るし最後まで耐えられる！
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
美容にまだ目覚めていないので頑張りたいです…食事をするとき、野菜、たんぱく質、お米の順番で食べるのがいいらしいです！あと、毎日いっぱい歩くこと！！
― 憧れの有名人はいますか？
HIPHOPミュージカルを作曲しているLin-Manuel Miranda（リン＝マニュエル・ミランダ）さんが大好きです！！Hamilton、In The Heights、Warriorsといった3つのラップミュージカル作品から日々パワーをもらってます！他にも、MoanaやMUFASAを作曲していて、すごく才能がある面白い方です！ニューヨークのブロードウェイでHamiltonを観劇したことが一生の思い出です！しえきも人に力を与える人になります！
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
悲しみの原因に直面して解決しましょう！
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
最近、進路にすごく迷い中です。同じく迷ってる方がいたら一緒に頑張りましょう！将来の夢はいつか舞台でミュージカルをやることです！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、趙さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
その夢を実現するため、ここ10年の計画を大まかに知り、それを細かく刻んで、ここ1年、ここ1ヶ月、ここ1週間のやることがわかる。というやり方を見たことあるので一緒に頑張りましょう！
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：東京大学ミス＆ミスターコンテスト2025
・主催団体名：東京大学広告研究会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月14日（月）12：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/tokyo2025
【Not Sponsored 記事】
◆「東京大学ミス＆ミスターコンテスト2025」開催概要
