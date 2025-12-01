「ミスターSFC2025」ファイナリスト、西村誠さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/12/01】「ミスターSFC2025」エントリーNo.1西村誠（にしむら・まこと）さんのインタビュー。
学部／学年：総合政策学部／1年
出身地：東京都
誕生日：8月4日
趣味：サッカー、映画鑑賞、K-POPダンス
特技：本の速読（小学生の頃は1日1冊は必ず読んでいました）
好きな食べ物：油そば
好きな言葉（座右の銘）：独立自尊
最近ハマっていること：深夜の映画鑑賞（最近は｢あのこは貴族｣「天使と悪魔」という映画を観ました）
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
受験生の時に慶應のミスミスターコンを見て、勇気とモチベを貰っていたので、自分自身も活動を通して誰かのモチベ、目標になれたらいいなと思ったからです。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
K-POPが好きなので韓国アイドルのことならなんでも語れます（笑）！あと留学をしていたので英語を喋れます。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
毎日寝る前に化粧水を塗ること。
― 憧れの有名人はいますか？
岩瀬洋志さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
留学中に大金を詐欺られて人間不審かつ激病みしてましたが、今ではもう笑い話に出来るようになりました。結局、時が解決します。今は沢山悲しみましょう。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
慶應SFCという恵まれた環境で色々学びつつ、起業をしたい。芸能活動も挑戦してみたい。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、西村さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
迷ったら｢とりあえず挑戦してみよう｣のというメンタルを持つこと。まだ1回も挑戦して後悔したことはありません。
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：ミスミスターSFCコンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：ミスミスターSFCコンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票終了日：2025年12月13日9時00分
・本番日：2025年12月13日（予定）
【Not Sponsored 記事】
