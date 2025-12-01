最終戦を終えたモンテディオ山形。チームは今シーズンの戦いを総括する会見を開きました。

【写真を見る】モンテディオ山形 横内監督は後半戦にかけての奮闘ぶりを評価 会見で今シーズンの戦いを総括（山形）

きのう行われた会見で、前監督の契約解除に伴い今年６月からチームの指揮を取った横内監督が今シーズンの戦いを振り返りました。

モンテディオ山形 横内昭展 監督「僕が引き継いだあと（選手たちは）しっかり危機感を持って練習、そして試合に取り組んでくれた」

今シーズンのチームの成績は１５勝８分１５敗の１０位。Ｊ１昇格プレーオフ進出は逃したものの、終盤８試合連続で負けがなかったことなど、後半戦にかけての選手の奮闘ぶりを評価しました。

一方で課題も。

モンテディオ山形 横内昭展 監督「なかなか流れが悪い中でのセットプレーで得点を奪う。そういうものがついてくれば上位相手に上回ることができれば違った勝敗にはなったかな」

Ｊリーグは来シーズン秋春制が導入され、来年２月からは昇格のない特別大会が、そして８月からは昇格を争うシーズンが開幕します。

モンテディオ山形 横内昭展 監督「とにかくＪ１に手が届く順位で最後終わりたい」