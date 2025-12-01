「ミスSFC2025」ファイナリスト、村上佳蓮さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/12/01】「ミスSFC2025」エントリーNo.1の村上佳蓮（むらかみ・かれん）さんのインタビュー。
【写真】今年度も美男美女揃い「ミスミスターSFCコンテスト」ファイナリスト
学部／学年：商学部／4年
出身地：東京都
誕生日：5月14日
趣味：サウナ、野球観戦、水泳、ダンス、器械体操、温泉、岩盤浴、電車カード集め、グルメ巡りなど
特技：アクロバット、画像・動画編集、筋トレ（ベンチプレス45kg）など
好きな食べ物：カレー、チーズ、納豆、プリン、オムライス、冷凍フルーツなど
好きな言葉（座右の銘）：人は何者にでもなれる、いつからでも
最近ハマっていること：モノマネ、シール集め、キーホルダー作り
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
大学受験で志望校に不合格となり、浪人生活を経験しました。当時は「勉強こそ自分の唯一の取り柄」だと思っていたので、それを失った瞬間、死にたいほど悩んだ時期もありました。でも必死に努力を重ねて合格を勝ち取ったことで、「自分は挫折を乗り越えられる」という自信を持てるようになりました。
また、高校時代にチアリーディングをしていたことも大きなきっかけです。自分の表現で人を笑顔にできることに喜びを感じ、「エンタメの世界に挑戦したい」という気持ちが芽生えました。大学に入ってすぐにミスコンへ挑戦したのもその思いがあったからです。
さらに、大学2年時には入学前から目指していた公認会計士試験に失敗してしまい、自分の進路に迷いました。3年時に始めた就職活動も路頭に迷ったので、バイトで貯めたお金で短期留学に行くことを決意し、セブ島で多様な価値観に触れたことで「縛られるのではなく、自分のやりたいことをやって生きたい」と考えるようになりました。
浪人時代にドラマやお笑いから勇気をもらった経験もあり、「今度は私が発信する側になりたい」と思い、本気でSNS発信やミスコンに挑戦するようになりました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
私の一番の強みは「辛い経験を乗り越えたことを伝えることで、人の行動を後押しできること」だと思います。実際に貧しさや受験の失敗を経験しているからこそ、様々な境遇にある人の気持ちに寄り添えると自負しています。
また、「面白さ」と「相手の気持ちに寄り添う力」には自信があります。そして何より、行動力。人と違う考え方を恐れず、まずやってみるところが私らしさだと思います。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
基本1日2食で、昼食を抜いています。節約にもつながりますし、体調も整いやすいと感じています。運動は週1で水泳をしていて、たまに器械体操もしています。普段から移動でよく歩きまわっているので、自然と運動習慣になっています。
美容面では、定期的に整体に通って全身と小顔のケアを受けています。エステも取り入れながら、睡眠をとれる時にしっかり休むことも大切にしています。日々の小さな積み重ねが、美を維持する秘訣だと思っています。
― 憧れの有名人はいますか？
さとうさおりさん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
一番大きな出来事は浪人時代です。第一志望どころか滑り止めの大学まで不合格になり、悔しさと自己否定でいっぱいでした。当時、裕福な家庭ではなかったので塾に行かず独学で挑み、朝から晩まで勉強しました。結果として志望校に合格できただけでなく、「失敗から学び、次に活かす力」を得られました。
また、私が高校を卒業したのはコロナ禍の真っ只中で、仮面浪人をした大学の入学式は中止、授業もすべてオンラインでした。でも、1年遅れたことで入学式が縮小開催されたり、対面授業が戻り始めたりと、少しずつ充実した学生生活を送れるようになりました。最初は「不運」だと思ったことも、結果的に「ラッキー」につながることがある。そう気づけたのも大きな学びでした。
さらに、私は生まれつき遠視・斜視・乱視を抱えていて、小さい頃から手術や眼鏡矯正をしてきました。見た目や視力に悩むことも多かったですが、トレーニングやメイク研究、美容クリニックの力を借りながら自分なりに努力を続けました。コンプレックスを完全に消すことはできなくても、「努力を重ねれば自信に変わる」と実感しています。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
将来は「社会と人をつなぐ発信者」になりたいです。政治や経済にも関心があり、日本を元気にする活動に関わりたいと思っています。具体的には、起業やメディア発信を通じて社会課題や地域の魅力をわかりやすく伝え、人々の行動を変える存在になりたいです。
また、洋服ブランドのプロデュースにも挑戦したいです。私は身長が151cmと低いので、着たい服を着こなせないなど悔しい思いをしたことがあります。だからこそ、同じような悩みを抱える人に寄り添えるブランドを作りたいです。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、村上さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
夢を叶える秘訣は「諦めず、挑戦を続けること」です。勉強など“やるべきこと”は地道に続け、やりたいことには全力で挑戦する。情報を集め、オーディションに応募し続け、チャンスが来た時にすぐ掴める準備をしておくことだと思います。
これまで、親善大使やメディア出演、ミスコンなどを経験させていただきましたが、それはたくさんの応募を重ね、日々努力をしていたことが繋がった結果だと思います。もちろん運もありますが、小さな努力や挑戦の積み重ねで近づいていくものだからこそ、「自分を磨き続けること」が何より大切だと信じています。
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：ミスミスターSFCコンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：ミスミスターSFCコンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票終了日：2025年12月13日9時00分
・本番日：2025年12月13日（予定）
【Not Sponsored 記事】
【写真】今年度も美男美女揃い「ミスミスターSFCコンテスト」ファイナリスト
◆村上佳蓮（むらかみ・かれん）さんプロフィール
学部／学年：商学部／4年
出身地：東京都
誕生日：5月14日
趣味：サウナ、野球観戦、水泳、ダンス、器械体操、温泉、岩盤浴、電車カード集め、グルメ巡りなど
特技：アクロバット、画像・動画編集、筋トレ（ベンチプレス45kg）など
好きな食べ物：カレー、チーズ、納豆、プリン、オムライス、冷凍フルーツなど
好きな言葉（座右の銘）：人は何者にでもなれる、いつからでも
最近ハマっていること：モノマネ、シール集め、キーホルダー作り
◆「ミスSFC2025」No.1村上佳蓮さんにインタビュー
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
大学受験で志望校に不合格となり、浪人生活を経験しました。当時は「勉強こそ自分の唯一の取り柄」だと思っていたので、それを失った瞬間、死にたいほど悩んだ時期もありました。でも必死に努力を重ねて合格を勝ち取ったことで、「自分は挫折を乗り越えられる」という自信を持てるようになりました。
また、高校時代にチアリーディングをしていたことも大きなきっかけです。自分の表現で人を笑顔にできることに喜びを感じ、「エンタメの世界に挑戦したい」という気持ちが芽生えました。大学に入ってすぐにミスコンへ挑戦したのもその思いがあったからです。
さらに、大学2年時には入学前から目指していた公認会計士試験に失敗してしまい、自分の進路に迷いました。3年時に始めた就職活動も路頭に迷ったので、バイトで貯めたお金で短期留学に行くことを決意し、セブ島で多様な価値観に触れたことで「縛られるのではなく、自分のやりたいことをやって生きたい」と考えるようになりました。
浪人時代にドラマやお笑いから勇気をもらった経験もあり、「今度は私が発信する側になりたい」と思い、本気でSNS発信やミスコンに挑戦するようになりました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
私の一番の強みは「辛い経験を乗り越えたことを伝えることで、人の行動を後押しできること」だと思います。実際に貧しさや受験の失敗を経験しているからこそ、様々な境遇にある人の気持ちに寄り添えると自負しています。
また、「面白さ」と「相手の気持ちに寄り添う力」には自信があります。そして何より、行動力。人と違う考え方を恐れず、まずやってみるところが私らしさだと思います。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
基本1日2食で、昼食を抜いています。節約にもつながりますし、体調も整いやすいと感じています。運動は週1で水泳をしていて、たまに器械体操もしています。普段から移動でよく歩きまわっているので、自然と運動習慣になっています。
美容面では、定期的に整体に通って全身と小顔のケアを受けています。エステも取り入れながら、睡眠をとれる時にしっかり休むことも大切にしています。日々の小さな積み重ねが、美を維持する秘訣だと思っています。
― 憧れの有名人はいますか？
さとうさおりさん。
◆村上佳蓮さんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
一番大きな出来事は浪人時代です。第一志望どころか滑り止めの大学まで不合格になり、悔しさと自己否定でいっぱいでした。当時、裕福な家庭ではなかったので塾に行かず独学で挑み、朝から晩まで勉強しました。結果として志望校に合格できただけでなく、「失敗から学び、次に活かす力」を得られました。
また、私が高校を卒業したのはコロナ禍の真っ只中で、仮面浪人をした大学の入学式は中止、授業もすべてオンラインでした。でも、1年遅れたことで入学式が縮小開催されたり、対面授業が戻り始めたりと、少しずつ充実した学生生活を送れるようになりました。最初は「不運」だと思ったことも、結果的に「ラッキー」につながることがある。そう気づけたのも大きな学びでした。
さらに、私は生まれつき遠視・斜視・乱視を抱えていて、小さい頃から手術や眼鏡矯正をしてきました。見た目や視力に悩むことも多かったですが、トレーニングやメイク研究、美容クリニックの力を借りながら自分なりに努力を続けました。コンプレックスを完全に消すことはできなくても、「努力を重ねれば自信に変わる」と実感しています。
◆村上佳蓮さんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
将来は「社会と人をつなぐ発信者」になりたいです。政治や経済にも関心があり、日本を元気にする活動に関わりたいと思っています。具体的には、起業やメディア発信を通じて社会課題や地域の魅力をわかりやすく伝え、人々の行動を変える存在になりたいです。
また、洋服ブランドのプロデュースにも挑戦したいです。私は身長が151cmと低いので、着たい服を着こなせないなど悔しい思いをしたことがあります。だからこそ、同じような悩みを抱える人に寄り添えるブランドを作りたいです。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、村上さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
夢を叶える秘訣は「諦めず、挑戦を続けること」です。勉強など“やるべきこと”は地道に続け、やりたいことには全力で挑戦する。情報を集め、オーディションに応募し続け、チャンスが来た時にすぐ掴める準備をしておくことだと思います。
これまで、親善大使やメディア出演、ミスコンなどを経験させていただきましたが、それはたくさんの応募を重ね、日々努力をしていたことが繋がった結果だと思います。もちろん運もありますが、小さな努力や挑戦の積み重ねで近づいていくものだからこそ、「自分を磨き続けること」が何より大切だと信じています。
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
◆「ミスミスターSFCコンテスト2025」開催概要
・コンテスト名：ミスミスターSFCコンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：ミスミスターSFCコンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票終了日：2025年12月13日9時00分
・本番日：2025年12月13日（予定）
【Not Sponsored 記事】