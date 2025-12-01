東京電力は、自然災害が起きた際に避難所に資材などを届けるサービスを始めます。



東京電力と協業する旭ハウス工業は、1日に避難所向けの資材などを保管する『新潟西蒲配送センター』を開所しました。東京電力は、地域貢献の一環として自治体支援を進めていて、自然災害発生時にPAZ・UPZ内の避難所に仮設トイレやシャワーなどを設置、職員を常駐させ自治体の負担軽減を図るとしています。



■東京電力新潟本部 樫村信秀副本部長

「こちらの配送センターを軸に、災害時には迅速に物資や資機材の支援を行いたい。」



東京電力は、2026年1月からサービスを開始する方針です。