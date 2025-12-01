中島健人 2ndアルバム『IDOL1ST』発売決定！中島健人が送る至高のアイドルエンタテインメント作品

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中島健人の2ndアルバム『IDOL1ST』（読み：あいどりすと）が、2026年2月18日にリリースされる。

■アルバムのアートワークと新ビジュアルも公開

NO1アイドルとしてのプライドとともに人生を歩んできた中島健人が、アイドルを様々な視点から解釈した最上級の楽曲を届ける本作。TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』のオープニングテーマ「MONTAGE」、2ndシングルから「IDOLIC」も収録される。

本作は通常盤に加え、マガジン仕様の初回限定盤A、映像充実仕様の初回限定盤Bもリリース。また予約・購入した人には先着でオリジナルフォトカード（形態別絵柄）がプレゼントされる。

アルバムのアートワークと新ビジュアルも公開。アイドルとして様々な「光」の中心に存在している中島健人をイノセントに演出した。

中島健人が送る至高のアイドルエンタテインメント作品に注目だ。

そして、2026年2月から全国ツアー『“IDOL1ST 中島健人”LIVE TOUR 2026』の開催が決定した。ス詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.02.18 ON SALE

ALBUM『IDOL1ST』

