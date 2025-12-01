漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」は1日、4日に開催される準決勝に「ワイルドカード」で「滝音」が出場すると発表した。

準々決勝を勝ち抜いた30組に加えて、最後の1枠を滝音が勝ち取った。11月23日からTverで配信されていた準々決勝敗退104組のネタを見た視聴者の、一番面白いと思う組への投票で返り咲き。21年にも敗者復活で進出しており、2年連続4度目の準決勝となる。

ワイルドカードはファンの下馬評が高かった滝音に加え、6年連続で準決勝に進んでいたオズワルドや今年6月にインディアンスから改名し今年がラストイヤーとなる19〜21年のファイナリスト・ちょんまげラーメン、3度の決勝進出を誇るゆにばーす、テレビで人気のEXITなどがひしめく激戦だった。

第21回目となる今大会は、過去最多の1万1521組がエントリー。漫才日本一の称号と賞金1000万円を懸けて9組が進出する決勝戦は21日に行われ、ABCテレビ・テレビ朝日系列で生放送される。

準決勝に出場する31組は以下の通り。

真空ジェシカ、豪快キャプテン、おおぞらモード、20世紀、今夜も星が綺麗、ひつじねいり、フランツ、ヨネダ2000、ゼロカラン、大王、センチネル、めぞん、ドンデコルテ、イチゴ、カナメストーン、ミカボ、エバース、例えば炎、たくろう、生姜猫、ネコニスズ、ドーナツ・ピーナツ、ヤーレンズ、滝音（ワイルドカード）、TCクラクション、ママタルト、黒帯、カベポスター、スタミナパン、ミキ、豆鉄砲