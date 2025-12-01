日経225先物：1日19時＝30円安、4万9270円
1日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円安の4万9270円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万9303.28円に対しては33.28円安。出来高は1761枚となっている。
TOPIX先物期近は3332ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.33ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49270 -30 1761
日経225mini 49265 -35 29807
TOPIX先物 3332 -1 2186
JPX日経400先物 29970 +20 148
グロース指数先物 678 +2 192
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
