　1日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円安の4万9270円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万9303.28円に対しては33.28円安。出来高は1761枚となっている。

　TOPIX先物期近は3332ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.33ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49270　　　　　 -30　　　　1761
日経225mini 　　　　　　 49265　　　　　 -35　　　 29807
TOPIX先物 　　　　　　　　3332　　　　　　-1　　　　2186
JPX日経400先物　　　　　 29970　　　　　 +20　　　　 148
グロース指数先物　　　　　 678　　　　　　+2　　　　 192
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース